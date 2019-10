Un nouveau délai pour le sauvetage d'Alitalia

Le gouvernement italien a accordé mercredi un délai supplémentaire, jusqu'au 21 novembre, aux sociétés impliquées dans une tentative de reprise de la compagnie aérienne Alitalia, en grande difficulté depuis de nombreuses années. "Le ministre (du Développement économique) Stefano Patuanelli a autorisé un nouveau prolongement jusqu'au 21 novembre du délai pour la présentation de l'offre ferme pour la nouvelle Alitalia, subordonné à deux conditions: l'intervention directe des administrateurs (de la compagnie), avec un dialogue immédiat avec les entreprises participant à l'offre, et une demande de rapport d'information quotidien sur l'avancement des travaux", a indiqué le ministère dans un communiqué. La société des chemins de fer nationale, Ferrovie dello Stato (FS), a déposé fin octobre 2018 une offre de reprise d'Alitalia, en précisant vouloir le faire avec des partenaires. Mais constituer une alliance n'est pas simple. A la mi-octobre, le groupe autoroutier italien Atlantia (appartenant à la famille de Luciano Benetton) a confirmé sa volonté de participer au plan de sauvetage, mais à condition qu'il soit actionnaire minoritaire aux côtés d'une grande compagnie aérienne. FS a posé les mêmes conditions. Outre Atlantia et FS, devait participer au plan de sauvetage la compagnie aérienne américaine Delta, mais on ignore si elle souhaite être actionnaire majoritaire. La presse italienne a aussi évoqué la possible participation du groupe allemand Lufthansa, en lieu et place de Delta. Interrogé par l'AFP à ce sujet, Lufthansa a simplement indiqué que "le marché italien est l'un de (ses) marchés clés en dehors de (sa) base intérieure", qu'elle était "intéressée par Alitalia, mais seulement en tant que compagnie restructurée", et qu'"une coopération de nature commerciale était envisageable". Fragilisée par la concurrence des compagnies low cost, Alitalia a dû être placée sous tutelle en 2017, après le rejet par les salariés d'un plan de restructuration prévoyant 1.700 suppressions d'emplois.