NBAA 2019 : un salon (enfin) marqué par des annonces

Il ne faut pas se le cacher, l'aviation d'affaires ne brille plus par son dynamisme depuis quelques années. Largement échaudé en 2008 et en 2011, le secteur est balloté depuis entre fragilité économique et prudence renforcée. Cette faiblesse se traduit par un manque criant de nouveaux programmes, d'où une certaine morosité lors des salons dédiés à l'aviation d'affaires - NBAA et Ebace en tête. L'ouverture de la convention américaine 2019 de la NBAA, le 22 octobre à Las Vegas, pourrait néanmoins apporter un léger vent de fraîcheur. Certains constructeurs semblent en effet prêts à enfin sortir de leur coquille, en particulier sur le segment haut de gamme avec Gulfstream et peut-être Dassault Aviation.



Après des années de gestation,...