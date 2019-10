Sikorsky ajoute un X à son Raider pour l'US Army

La compétition FARA se précise de plus en plus. Sikorsky (groupe Lockheed Martin) vient ainsi de présenter son Raider X pour devenir le Futur aéronef de reconnaissance et d'attaque de l'US Army, le 14 octobre. Il s'agit d'une évolution de son démonstrateur S-97 Raider adaptée aux demandes spécifiques de la compétition. Il rejoint dans l'arène le Bell 360 Invictus, présenté il y a deux semaines, en attendant que Boeing, Karem Aircraft (avec l'aide de Northrop Grumman et Raytheon) et le duo formé par AVX Aircraft et L3 Technologies présentent à leur tour leurs propositions. Le programme FARA entre dans le cadre de l'initiative plus large Future Vertical Lift (FVL), qui a pour objectif de remplacer une large partie des flottes...