L'US Air Force revoit la stratégie d'acquisition de ses futurs chasseurs

Après les « Century series », voici venu le temps des « Digital century series ». L'US Air Force planche sur un nouveau plan d'action pour le développement et l'acquisition de ses futurs avions de combat. Elle a mis en place à cet effet une nouvelle unité chargée de la question : le Program Executive Office (PEO) for Advanced Aircraft a officiellement été mis en service le 2 octobre, avec la nomination du colonel Dale White à sa tête, qui était jusque là en charge du PEO pour les équipements ISR et les forces spéciales.



Le programme Next generation air dominance prévoit de baser les futurs travaux de conception, de développement et d'industrialisation sur l'utilisation accrue du numérique pour...