L'ATR 42-600S va bien voir le jour

ATR n'aura finalement pas reproduit l'Arlésienne du 90 places avec le 42-600S. L'avionneur franco-italien a fini par lancer officiellement la version à décollage et atterrissage courts (STOL) de son biturbopropulseur régional, le 9 octobre. La décision a été validée par son Conseil d'administration, et donc ses deux actionnaires à parité, Airbus et Leonardo. Présenté pour la première fois au salon du Bourget 2017, et ayant enregistré ses premières commandes lors de l'édition 2019, l'ATR 42-600S doit entrer en service au second semestre 2022, dès la certification obtenue.



L'objectif d'ATR avec cette nouvelle version est de réduire la distance de décollage et d'atterrissage de son avion, afin qu'il puisse se positionner sur les terrains courts. Il pourra ainsi opérer à...