Une nouvelle ligne d'assemblage structure très automatisée inaugurée à Hambourg pour les A320

Airbus veut gagner en efficacité grâce à l'automatisation. L'avionneur européen a inauguré une nouvelle chaîne d'assemblage pour les structures de fuselage de ses monocouloirs à Hambourg, qui a été très automatisée. L'objectif est d'améliorer la qualité et la rapidité de la production, dans un contexte de montée en cadence. Airbus souligne qu'elle doit préfigurer « une évolution du système de production industrielle ». Elle a également pensée pour mieux prendre en compte les longues sections de l'A321LR.



Très automatisée et ayant recours à des technologies et des processus de pointe, elle compte notamment vingt robots, « huit qui percent et fraisent entre 1 100 et 2 400 trous par joint longitudinal » et douze qui « percent, fraisent, scellent...