Safran se positionne sur le moteur de drone

Safran Helicopter Engines annonce avoir signé un accord de coopération avec deux industriels allemands, ZF Luftfahrttechnik (ZFL) et MT-Propeller, afin de concevoir et de développer un turbopropulseur, « destiné à un drone européen » - l'Eurodrone, pour ne pas le nommer, même si l'information n'a pas été confirmée par le motoriste.



Selon la répartition des tâches affichée, ZFL sera responsable du réducteur d'hélice et du système d'entraînement des accessoires, tandis que MT-Propeller sera chargé de travailler sur l'hélice en elle-même. Charge à SHE de plancher sur le reste, en affichant l'ambition de pouvoir proposer un moteur « 100% européen », dérivé de la turbine pour hélicoptère Ardiden 3 et destiné à opérer à une altitude supérieure à 45 000...