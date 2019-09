Le premier KC-130J de l'armée de l'air s'est posé à Orléans

Quelques mois après son vol inaugural depuis le site de Lockheed Martin à Marietta, aux États-Unis, le premier KC-130J de l'armée de l'air a traversé l'océan Atlantique pour se poser sur la BA 123 d'Orléans le 19 septembre, afin d'y être formellement réceptionné. Ce premier KC-130J, à capacité de ravitaillement en vol, devrait être rejoint au premier semestre 2020 par un second exemplaire, complétant ainsi la flotte française.



Déployé depuis près de 15 ans par l'US Marine Corps, le KC-130J est notamment destiné aux opérations de ravitaillement en vol des hélicoptères. Une capacité qui devait initialement être couverte par l'A400M, mais dont le développement n'est pas encore totalement achevé - les dernières prévisions disponibles font état d'une qualification à l'horizon 2021. Pour pallier ce manque qui « se fait cruellement sentir en opérations », selon l'armée de l'air, la décision a été prise en 2015, dans le cadre de l'actualisation de la Loi de programmation militaire, de renforcer la flotte de C-130 par l'acquisition de quatre appareils au dernier standard disponible (C-130J-30 et sa version ravitailleur). Le C-130J est ainsi présenté comme « le seul avion de transport médian permettant de préserver à court terme la mobilité tactique intrathéâtre » des forces armées françaises.



Décrit comme « une station essence mobile » par un bon connaisseur du dossier, le KC-130J devrait débuter les expérimentations de ravitaillement en vol des H225M Caracal avant la fin de l'année. Le ravitaillement en vol des Rafale et Mirage 2000 est quant à lui attendu courant 2020. Autre avantage du KC-130J, il pourra également être déployé pour des opérations d'avitaillement au sol. Une capacité intégrée à la demande l'US Marine Corps, avec l'ajout de pods supplémentaires. « Il s'agissait pour eux d'être plus efficaces, car en fonction de la zone où ils se posent (les KC-130J ont dépassé le cap des 20 000 heures de vol en Irak, NDLR), il est évidemment plus prudent d'aller vite pour ce genre d'opérations », nous explique-t-on.



Le premier C-130J a atterri à Orléans en décembre 2017, le deuxième avion a été livré en juin 2018. Les équipages se sont dans un premier temps concentrés sur la validation des capacités logistiques, puis sur les capacités tactiques, tout en réalisant des vols opérationnels - le premier déploiement dans la bande sahélo-saharienne pour une mission de transport a été effectué en mars 2018. L'année 2019 est la plus chargée pour le programme, avec l'acquisition des premières capacités opérationnelles tactiques : vol tactique, parachutage en ouverture retardée et automatique, largage de petits colis, missions hors métropole en autonomie d'un mois, capacité finale terrains sommaires, mais aussi, en fin d'année, le ravitaillement en vol des Caracal, l'avitaillement au sol et la gestion des radios et données cryptées.



L'année 2020 devrait voir arriver le parachutage de matériel en basse altitude, le ravitaillement en vol des avions de chasse et la validation de l'autoprotection complète. Enfin, en 2021, les C/KC-130J seront déplacés à Évreux pour la constitution d'un escadron franco-allemand, la Luftwaffe ayant validé l'acquisition de six appareils, pour une exploitation conjointe.



Déployé depuis près de 15 ans par l'US Marine Corps, le KC-130J est notamment destiné aux opérations de ravitaillement en vol des hélicoptères. Une capacité qui devait initialement être couverte par l'A400M, mais dont le développement n'est pas encore totalement achevé - les dernières prévisions disponibles font état d'une qualification à l'horizon 2021. Pour pallier ce manque qui «», selon l'armée de l'air, la décision a été prise en 2015, dans le cadre de l'actualisation de la Loi de programmation militaire, de renforcer la flotte de C-130 par l'acquisition de quatre appareils au dernier standard disponible (C-130J-30 et sa version ravitailleur). Le C-130J est ainsi présenté comme «» des forces armées françaises.Décrit comme «» par un bon connaisseur du dossier, le KC-130J devrait débuter les expérimentations de ravitaillement en vol des H225M Caracal avant la fin de l'année. Le ravitaillement en vol des Rafale et Mirage 2000 est quant à lui attendu courant 2020. Autre avantage du KC-130J, il pourra également être déployé pour des opérations d'avitaillement au sol. Une capacité intégrée à la demande l'US Marine Corps, avec l'ajout de pods supplémentaires. «», nous explique-t-on.Le premier C-130J a atterri à Orléans en décembre 2017, le deuxième avion a été livré en juin 2018. Les équipages se sont dans un premier temps concentrés sur la validation des capacités logistiques, puis sur les capacités tactiques, tout en réalisant des vols opérationnels - le premier déploiement dans la bande sahélo-saharienne pour une mission de transport a été effectué en mars 2018. L'année 2019 est la plus chargée pour le programme, avec l'acquisition des premières capacités opérationnelles tactiques : vol tactique, parachutage en ouverture retardée et automatique, largage de petits colis, missions hors métropole en autonomie d'un mois, capacité finale terrains sommaires, mais aussi, en fin d'année, le ravitaillement en vol des Caracal, l'avitaillement au sol et la gestion des radios et données cryptées.L'année 2020 devrait voir arriver le parachutage de matériel en basse altitude, le ravitaillement en vol des avions de chasse et la validation de l'autoprotection complète. Enfin, en 2021, les C/KC-130J seront déplacés à Évreux pour la constitution d'un escadron franco-allemand, la Luftwaffe ayant validé l'acquisition de six appareils, pour une exploitation conjointe.