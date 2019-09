Enea Fracassi, Corsair : « en 2021, nous aurons une flotte homogène, efficace, entièrement composée d'A330 »

Corsair a décidé d'accélérer le renouvellement de sa flotte et a annoncé le 17 septembre les dates de retrait des 747 de la flotte. En parallèle, la compagnie a révélé qu'elle allait introduire deux nouveaux A330-300 et deux A330neo supplémentaires d'ici 2021, en plus des trois A330neo qu'elle a déjà acquis en leasing auprès d'Avolon, révélés au printemps dernier. Enea Fracassi, le directeur de la flotte de Corsair, nous explique ce qui a guidé les choix de la compagnie.



Pascal de Izaguirre juge que l'outil industriel de Corsair n'est pas adapté et qu'elle doit gérer deux compagnies en une seule, une de quatre avions (A330) et une de trois avions (747). Pouvez-vous nous expliquer plus en détail ce point...