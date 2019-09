 MRO Asia-Pacific : La maintenance prédictive au coeur de la future commande de Thai Airways

Une nouvelle commande d'appareils est en gestation depuis quelques mois chez Thai Airways et sa concrétisation sera marquée par une mise en oeuvre généralisée d'outils de maintenance prédictifs, pour améliorer ses opérations et réduire ses coûts.



La compagnie porte-drapeau thaïlandaise avait annoncé l'année dernière vouloir acquérir 38 nouveaux avions commerciaux, une future commande qui a été validée par le gouvernement en juillet, mais qui n'en a détaillé la nature. On sait cependant que les nouveaux appareils de Thai Airways, valorisés à plus de quatre milliards de dollars, seront partiellement acquis en leasing. Ils devraient logiquement commencer par venir remplacer ses appareils les plus anciens, à savoir ses 10 derniers Boeing 747-400 et ses 12 derniers 777 de première génération...