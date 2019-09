Plus d'avions neufs mais plus de retraits : Airbus pondère la croissance du marché sur 20 ans

Airbus a mis à jour son traditionnel Global Market Forecast, ses prévisions pour le marché des avions de plus de cent places sur vingt ans. Selon l'avionneur, la demande pour des appareils neufs va augmenter davantage que ce qu'il avait prévu auparavant mais pas le niveau de la flotte mondiale en 2038. Ils seront utilisés dans une plus grande proportion pour le renouvellement de la flotte et les retraits d'appareils vont s'accélérer. En ce qui concerne les tendances régionales, pas d'évolution : l'Asie reste le marché le plus porteur, qui accueillera près de la moitié des nouveaux avions.



Airbus estime ainsi que le monde aura besoin de 39 120 avions neufs d'ici 2038 (contre 37 390 prévus en 2018...