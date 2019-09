Le T-X devient le T-7A Red Hawk

L'US Air Force a officiellement baptisé le T-X, son futur avion de formation et d'entraînement. Il rejoindra l'inventaire de l'armée de l'air américaine sous le nom de T-7A Red Hawk. Le nom a été attribué en hommage aux « Tuskegee », les premiers aviateurs afro-américains, qui se sont illustrés lors de la Seconde Guerre mondiale aux commandes de Republic P-47 Thunderbolt et North American P-51 Mustang, dont les dérives étaient peintes en rouge (« red tail »).



Le T-7A Red Hawk remplacera à terme les T-38C Talon opérés par l'US Air Force depuis plus de 50 ans pour assurer la formation de ses futurs pilotes de chasse. Le programme de Boeing, en partenariat avec Saab, avait été sélectionné en septembre 2018, au détriment Lockheed Martin et KAI (T-50A) et Leonardo DRS (qui présentait un dérivé du M-346).



Le contrat global est affiché à 9,2 milliards de dollars et prévoit la livraison de 351 avions et 46 simulateurs, ainsi que les équipements au sol. L'US Air Force pourrait cependant aller jusqu'à 475 exemplaires et 120 simulateurs. Un premier contrat de développement de 813 millions de dollars vise à produire cinq avions et sept simulateurs. Les premiers appareils sont attendus à partir de 2023, la capacité opérationnelle initiale prévue en 2024, la pleine capacité opérationnelle en 2034.