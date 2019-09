ASKY s'attend à de bons résultats en 2019 et songe à sa croissance

Après la disparition d'Air Afrique en 2002, ASKY a été créée en janvier 2010 avec un solide plan d'affaires estimé rentable au terme de ses quatre premières années d'exploitation. Organisée autour de son hub stratégique de Lomé, au Togo, ASKY dispose du plus large réseau de dessertes en Afrique centrale et de l'Ouest. Alors qu'elle est opérationnelle depuis neuf ans, Nowel Ngala, son directeur commercial revient sur les étapes qui ont jalonné la vie du transporteur régional qui se positionne désormais comme l'un des plus performants en Afrique.



ASKY est avant tout le produit d'une initiative panafricaine souhaitée par les pères du continent. Compagnie de droit privée, elle a été créée à l'initiative(...)