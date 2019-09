Airbus commence à tester sa cabine connectée à bord d'un A350

L'idée sous-jacente de la plateforme « Airspace Connected Experience » est de pouvoir proposer des services plus personnalisés aux passagers grâce aux données disponibles (préférences culinaires, position du siège, programmes audiovisuels favoris...) , de générer davantage de revenus auxiliaires pour les compagnies aériennes et de faciliter le travail des équipages. Le volet maintenance prédictif pour les équipements de cabine n'est évidemment pas oublié.



L'A350-900 d'essai MSN 2, désormais désigné comme « Flight Lab » par l'avionneur, s'est ainsi vu équiper des prototypes de sièges connectés iSeat de Recaro, du Connected Galley de gategroup, d'un système de contrôle de gestion de la cabine (CMS) virtuel, d'un écran géant OLED et bien sûr d'une première brique du « backbone IoT » d'Airbus qui permet de gérer et d'apprendre des données récoltées par les équipements.



Le démarrage des essais en vol d'« Airspace Connected Experience » permet désormais à Airbus de tester le fonctionnement de ces équipements durant des cycles de vol réels et notamment pour surveiller la robustesse des flux de données entre les différents systèmes.



L'avionneur précise aussi que d'autres innovations seront ultérieurement révélées aux compagnies aériennes.



À noter que la plateforme de cabine connectée d'Airbus vient de remporter un Crystal Cabin Award avec ses partenaires gategroup, Recaro et Stelia dans la catégorie « Best Customer Journey Experience » lors du salon APEX qui se tient actuellement à Los Angeles jusqu'au 12 septembre.





