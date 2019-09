Un « HX challenge » pour le futur avion de combat finlandais

Le processus d'acquisition de nouveaux avions de combat pour remplacer les F/A-18 Hornet des forces aériennes finlandaises se poursuit selon le planning établi. Lancées début 2019, les négociations entre la Finlande et les cinq avionneurs candidats - BAE Systems, Boeing, Dassault Aviation, Lockheed Martin et Saab - entrent dans leur phase finale, avec une clôture prévue fin septembre, après trois « rounds » pour chaque industriel. Cette étape sera suivie de la publication d'un appel à proposition plus détaillé d'ici la fin de l'année et spécifique à chaque appareil - même si les exigences opérationnelles sont les mêmes pour tous.



En parallèle, le ministre finlandais de la Défense Lauri Puranen annonce qu'un « HX challenge » est en cours de préparation, une phase d'évaluation au sol et en vol des cinq chasseurs pré-sélectionnés : Eurofighter, F/A-18 Super Hornet, Rafale, F-35 et Gripen. La campagne est prévue pour janvier-février 2020 à l'aéroport de Satakunta, au sud-ouest du pays, afin de permettre aux autorités finlandaise de confronter les informations fournies par les avionneurs.



La Finlande souhaite remplacer ses F/A-18A/C à l'horizon 2025-2030 par 64 nouveaux appareils. Une demande d'information préliminaire avait été envoyée fin 2015 aux industriels, la demande d'information formelle en 2017, suivie en avril 2018 d'une demande de prix. La décision finale est attendue pour 2021.