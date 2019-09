DGAC Une panne informatique retarde les vols dans les aéroports français AFP IL Y A 6 HEURES | 289 mots Un incident informatique entraînait dimanche des retards de vols allant de 30 à 90 minutes dans les aéroports français au dernier jour des vacances scolaires d'été, bien que la panne ait été résolue, a annoncé l'Aviation civile dans un communiqué. Selon la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), la panne qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche concernait son système automatique de transmission aux centres de contrôle en route et d'approche des plans de vols des compagnies aériennes avant le décollage des avions. "Cette panne n'a pas eu d'impact sur la sécurité des vols", a ajouté la DGAC, précisant que la panne était totalement résolue depuis 11h30 dimanche. "Compte tenu du trafic prévu ce jour dans les aéroports français et des retards cumulés, ces derniers devraient se réduire progressivement tout au long de la journée", a estimé la DGAC. Le DGAC a par ailleurs précisé, dans un second communiqué, que la piste 20 de l'aéroport d'Orly "dont la remise en service était prévue initialement pour le 2 septembre" allait être réutilisée pour absorber une partie du trafic en retard sur cette plateforme aéroportuaire. "L'utilisation de la piste 20 entraînera une modification des trajectoires usuelles de décollage pouvant concerner les riverains au sud de la plateforme", a ajouté la DGAC. Cette panne intervient au dernier jour des vacances scolaires d'été en France, alors qu'écoliers, collégiens et lycéens doivent reprendre lundi le chemin de l'école. Les articles dans la même thématique DGAC 09 NOV. 2018 abonné Compagnies aériennes low cost La DGAC fait saisir un avion de Ryanair

La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a annoncé vendredi avoir fait procéder par voie de justice à la saisie conservatoire d'un avion de la compagnie aérienne Ryanair jeudi à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, pour ... Lire la suite