Photo : Le Gripen brésilien prend son envol

Le premier Gripen E de la Força Aérea Brasileira a effectué son vol inaugural le 26 août, depuis le site de Saab de Linköping en Suède. L'avion de combat de nouvelle génération est resté une heure et cinq minutes en vol, celui-ci se serait déroulé de façon nominale, selon son constructeur. Ce premier avion de série sera utilisé pour la campagne d'essais en vol avant d'être livré aux forces armées.



Le Brésil avait fini par sélectionner l'avion de combat de Saab en décembre 2013, la commande porte sur 36 exemplaires. Les livraisons devraient s'échelonner entre 2021 et 2024. Dans le cadre d'une coopération renforcée entre Saab et Embraer, si les premiers appareils sortiront des usines suédoises, la production des avions sera ensuite progressivement transférée au Brésil.