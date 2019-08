Résultats en baisse pour SAS au 3T, qui envisage d'étendre son programme d'économies

La compagnie aérienne scandinave SAS envisage d'étendre son programme d'économies après la publication mardi de résultats trimestriels en baisse, plombés par des effets de change négatifs, le regain des prix du carburant et une grève des pilotes terminée début mai. Peu après l'ouverture de la Bourse de Stockholm, vers 10h15 (08H15 GMT) l'action perdait 3,8% à 12,11 couronnes dans un marché en hausse de 0,10%. A l'issue de la période mai-juillet de son exercice décalé, le transporteur un affiché un bénéfice net de 1,16 milliard de couronnes suédoises (108 millions d'euros), contre 1,57 milliard un an plus tôt. Toutefois, le chiffre d'affaires a progressé de 3% à 13,55 milliards de couronnes. Dans le même temps, SAS a enregistré une marge opérationnelle (EBIT) en baisse de 4,9 points, à 11,6% et la perte avant impôts (EBT) a été de 1,49 milliard de couronnes (-26,7% par rapport à l'année dernière). "Cette baisse est principalement due à l'augmentation du prix du carburant, la faiblesse persistante de la couronne suédoise par rapport au dollar américain, ainsi que la grève des pilotes au début du trimestre", résume le PDG de la compagnie Rickard Gustafson, cité dans le rapport trimestriel. Le 3 mai, les pilotes SAS avaient annoncé mettre fin à une grève d'une semaine ayant touché quelque 4.000 vols et plus 370.000 passagers, après un accord avec le transporteur aérien sur leurs conditions de travail. La majeure partie des vols intérieurs mais aussi des liaisons européennes et long-courrier de SAS avaient été perturbés par le mouvement social suivi depuis le 26 avril par plus de 1.400 pilotes en Suède, au Danemark et en Norvège. Les répercussions de la grève sur le résultat avant impôt sont estimées à 615 millions de couronnes pour la période novembre 2018-juillet 2019, d'après SAS. Pour le reste de l'année, le transporteur prévoit un résultat avant impôts et éléments non récurrents "difficilement positif". "Bien que nous maintenions notre objectif de réaliser 900 millions de couronnes d'économies pour l'exercice 2019, notre coût unitaire, après ajustement tenant compte des effets de la grève, ne diminue pas autant que nous le souhaitons", a fait savoir le groupe. "Cela signifie que nous devons envisager d'autres initiatives au-delà de 2020", a-t-il ajouté sans donner davantage de détails. Le transporteur prévoit un programme d'économies de 3 milliards de couronnes d'ici 2020.