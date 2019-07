Ryanair voit ses coûts augmenter et son bénéfice baisser au premier trimestre

Ryanair est un petit peu moins low-cost. Le groupe a publié ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice fiscal 2019-2020 et voit son bénéfice net baisser de 21% (à 243 millions d'euros). Ceci était prévu et résulte principalement d'une hausse de ses coûts, l'activité s'étant autrement plutôt bien portée.



Le chiffre d'affaires a en effet enregistré une progression de 11% à 2,31 milliards d'euros. Si le tarif moyen des billets a diminué de 6%, cela a eu pour effet de stimuler la demande (le nombre de passagers a augmenté de 11%) et a été compensé par la très bonne progression des recettes auxiliaires (+27% à 800 millions d'euros), deux effets qui ont permis à la recette par passager...