Le Parlement bulgare invalide le véto présidentiel sur l'achat des F-16

Le Parlement bulgare a invalidé vendredi le véto mis par le chef de l'Etat à l'achat controversé d'avions de combat américains F-16 Block 70, confirmant la ratification de ce contrat de 1,256 milliard de dollars. Ancien commandant des forces aériennes, le président Roumen Radev issu de l'opposition socialiste avait mis mardi son véto au plus grand contrat de modernisation de l'armée depuis la fin du communisme. Le chef de l'Etat estimait que l'offre américaine n'était pas assez compétitive, avec un prix trop élevé, des équipements insuffisants et un risque accru de déficit pour le budget de l'Etat. Le Parlement ayant ratifié le contrat vendredi par un second vote en l'espace d'une semaine, le président est désormais obligé de signer la commande. Les huit avions F-16 seront livrés d'ici 2024. Le contrat passé avec le constructeur américain Lockheed Martin exigeant le versement de l'intégralité du montant avant septembre, le Parlement a par ailleurs décidé d'une actualisation du budget, faisant passer le déficit public 2019 de 0,5% à 2,1% du PIB. Le président Radev pourrait imposer son véto à cette actualisation budgétaire, mais plusieurs députés du parti gouvernemental Gerb (centre droit) ont assuré vendredi qu'ils invalideraient également un tel blocage présidentiel. Membre de l'Otan depuis 2004, la Bulgarie est équipée d'avions MiG-29 de fabrication soviétique dont seulement sept sont en état de voler. Elle cherchait depuis plusieurs années à remplacer cette flotte obsolète et avait également reçu une offre du suédois Gripen. vs/smk/bh