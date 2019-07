British Airways British Airways reprend ses vols vers le Caire, rassurée pour la sécurité AFP IL Y A 3 HEURES | 301 mots British Airways va reprendre vendredi ses liaisons avec le Caire, suspendues depuis samedi dernier pour des raisons de sécurité, a-t-on appris jeudi auprès de la compagnie aérienne. "Après un passage en revue approfondi des dispositions de sécurité, nous sommes heureux de reprendre notre service vers et depuis le Caire à partir du vendredi 26 juillet", a expliqué British Airways dans un communiqué. Ce service concerne notamment la desserte du Caire depuis et vers Londres. "La sûreté et la sécurité de nos clients et équipages est toujours notre priorité et nous ne ferions jamais voler un appareil s'il n'était pas sûr de le faire", a ajouté la compagnie. British Airways avait annoncé samedi dernier la suspension de ses vols vers le Caire pendant sept jours pour des raisons de sécurité. La compagnie avait précisé qu'elle allait mettre à profit cette suspension pour conduire "une évaluation plus approfondie" de ses dispositions de sécurité à l'aéroport du Caire. Sur sa page de conseils aux voyageurs se rendant en Egypte, le ministère britannique des Affaires étrangères évoque un "risque accru de terrorisme contre l'aviation". "Des mesures de sécurité supplémentaires sont en place pour les vols au départ de l'Égypte à destination du Royaume-Uni", ajoute toutefois le Foreign Office (FCO). Environ 415.000 ressortissants britanniques se sont rendus en Egypte en 2018, selon le FCO. Samedi dernier, la compagnie allemande Lufthansa avait également annoncé la suspension de ses vols pour le Caire au départ de Munich (sud de l'Allemagne) et Francfort-sur-le-Main (centre), mais uniquement pour la journée de samedi, sans donner de raison. Les articles dans la même thématique British Airways 20 MAR. 2019 abonné Confort à bord British Airways dévoile sa nouvelle Business, lancée par l'Airbus A350-1000

Souvent critiquée pour son service, British Airways est en transformation. Après avoir annoncé des améliorations sur son produit First, la compagnie a révélé les premières ... Lire la suite