Le retard de ses Airbus A321neo ralentit la croissance de JetBlue

A l'occasion de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre, JetBlue a annoncé que la livraison de son premier A321neo avait accusé un retard de quatre mois (il a été livré en juin) et que son entrée en service n'était plus attendue qu'à l'automne. Ce décalage de calendrier va avoir un impact sur la croissance des capacités de la compagnie américaine en 2019 et en 2020.



Ainsi, au troisième trimestre, la croissance des capacités sera comprise entre 3% et 5%, un niveau « anormalement bas » comme le juge Robin Hayes, le CEO de JetBlue. Le retard de l'A321neo n'explique pas à lui seul la situation mais vient s'ajouter à une volonté de modération de la compagnie pour...