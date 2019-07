La Bulgarie ratifie l'achat de huit F-16

Le Parlement bulgare a ratifié vendredi l'achat de huit F-16 Block 70 neufs, approuvant une hausse exceptionnelle du déficit public pour cet achat, le plus coûteux réalisé par Sofia en matière militaire depuis la fin du communisme. Les avions de combat de Lockheed Martin, qui seront fournis d'ici 2024, seront acquis au prix de 1,256 milliard de dollars. L'intégralité du paiement devant s'effectuer avant septembre, le Parlement a révisé le budget 2019, le déficit public étant porté de 0,5% à 2,1%. "Avec l'acquisition des F-16 block 70, nous serons le premier pays des Balkans dotés d'un tel avion", la Slovénie, la Grèce et la Roumanie possédant des modèles plus anciens, a relevé le ministre de la Défense, Krassimir Karakatchanov. Membre de l'Otan depuis 2004, la Bulgarie cherchait depuis plusieurs années à remplacer sa flotte obsolète de chasseurs MiG-29 de fabrication soviétique. Il s'agit de "la première modernisation des forces aériennes bulgares depuis 30 ans", a relevé le commandant des forces aériennes Tsanko Stoïkov, estimant que cette commande mettait un terme à une longue "stagnation technologique". Seuls sept des quinze MiG-29 russes des forces aériennes bulgares sont en état de voler, selon Sofia. Le vice-ministre de la Défense Atanas Zaprianov avait assuré début juillet que les appareils commandés auraient "toutes les capacités air-air, air-terre et de renseignement". Ancien chef des forces aériennes, le président Roumen Radev a toutefois jugé le prix d'achat trop élevé, soulignant qu'il ne comprenait pas tout l'armement nécessaire, notamment en termes de missiles air-terre. Le gouvernement bulgare a préféré l'offre américaine à celle de la Suède portant sur dix Gripen neufs, un modèle qui avait été privilégié lors d'un précédent appel d'offres et auquel M. Radev était également favorable. La procédure avait été relancée en 2017 à l'arrivée du conservateur Boïko Borissov au pouvoir. Egalement critique du choix des F-16, l'opposition a en outre déploré que le paiement ne puisse pas être échelonné. vs/phs/ia