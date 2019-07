Apollo 11NASAESA Une galaxie d'objets et d'ouvrages pour plonger au coeur des missions Apollo Daphné Desrosiers IL Y A 3 HEURES | 2532 mots © NASA – Galerie Gadcollection L'équipe du Journal de l'Aviation a sélectionné pour vous les objets les plus orignaux et les livres indispensables pour revivre l'aventure spatiale et les 50 ans d'Apollo 11.



Oméga : la Speedmaster Moonwatch spécial anniversaire



A l'occasion du 50ème anniversaire du premier pas de l'Homme sur la Lune, Oméga s'est associé au Grand Palais jusqu'au 22 juillet 2019 pour mettre en lumière sa légendaire collection Speedmaster, créée pour célébrer l'alunissage du LM. Omega a réédité 1 014 exemplaires numérotés du célèbre modèle doré en y réunissant une grande partie des détails historiques de l'original tout en y introduisant des éléments inédits. 1 014 modèles BA 145.022 furent produits de 1969 à 1973, incluant les trois premiers exemplaires officiellement portés par les Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins au cours de la mission Apollo 11. Cinquante ans plus tard, le boîtier, le bracelet, le cadran, les index et les aiguilles des heures et des minutes de cette nouvelle édition limitée sont tous composés d'or Moonshine(TM) 18K, un alliage unique dont la couleur s'inspire du clair de Lune qui se détache sur un ciel nocturne bleu profond. Sur le fond du boîtier, l'anneau externe porte les inscriptions suivantes, gravées mécaniquement : les dates « 1969-2019 », le numéro de l'édition limitée souligné de bordeaux, ainsi que la mention « Master Chronometer » non colorée. La montre est présentée dans un coffret revêtu de panneaux en céramique décorés par l'impression en relief d'un motif évoquant la surface lunaire. De plus, sur le panneau supérieur de chaque écrin se trouve une image de la mer de la Tranquillité et de l'emplacement où le module d'Apollo 11 s'est posé. Revivez intensément chaque seconde de la mission avec le nouveau modèle Speedmaster 50e anniversaire Apollo 11 en or Moonshine (TM) Edition Limitée.

Omega Watches





© Omega



© Omega

LEGO : construisez vos rêves spatiaux en famille



Les premiers jouets LEGO sont construits en 1932 par un charpentier danois et ce n'est qu'en 1952 que les briques se dotent de tenons. Autant dire que ce jeu de construction de renommée internationale est une histoire de générations ! Forte de son succès, la firme rivalise d'imagination en créant des thèmes liés aux grands événements d'actualité et cette année, LEGO présente la possibilité de construire brique après brique le LM devenu célèbre après son alunissage en 1969. Le coffret Creator NASA Apollo 11 Lunar Lander est fidèle à l'événement historique où chaque détail est représenté minutieusement : astronautes, échelle mythique par laquelle Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont descendus pour marquer de leur empreinte le régolithe, drapeau américain, panneaux solaires, et rétrofusées sont autant d'éléments que vous découvrirez en famille pour passer des journées entières à vous amuser avec cette édition spatiale. LEGO organise également des formations en boutique pour les constructeurs en herbe. Cet été est dédié à une formation d'astronaute LEGO du 22 au 25 juillet où plusieurs défis seront à relever avec à la clé divers cadeaux à emporter, une photo souvenir, un certificat d'astronaute et un tampon spécial sur l'indispensable passeport LEGO. C'est parti pour la grande aventure et revivez l'instant magique du poser d'Eagle !

Boutique Lego





© LEGO



© LEGO

« Moon celebration » de YellowKorner : et si la Lune s'invitait chez vous !



La maison d'édition YellowKorner propose un large choix de photographies d'art afin de célébrer l'exploit du premier pas sur la Lune. De nombreux clichés illustres pris par les astronautes au cours des missions Apollo sont disponibles en plusieurs format, du classique (29 x 29 cm) au collector (120 x 120cm) avec, pour les plus prestigieuses, un format d'exception (150 x 150 cm). Pour le cinquantenaire historique, YellowKorner a créé une nouvelle thématique unique et d'une rare beauté : «Moon celebration ». Trois astrophotographes de renommée internationale, Bartosz Wojcynski, Jukka-Pekka Metsâvainio et Jean-Marc Lecleire sont mis en lumière grâce à des clichés où vous découvrirez les trésors cachés de la Lune. De la Lune gibbeuse au fin croissant avec lumière cendrée, chaque artiste a développé une technique spécifique grâce à des télescopes époustouflants comme par exemple celui de l'artiste polonais, un Schmidt-Cassegrain haut de gamme (SCT). 179 ans séparent le premier daguerréotype de la Lune pris par John William Draper en 1840 et ces clichés des temps modernes. Embarquez à bord d'Eagle et foncez découvrir la Lune sous toutes ses phases avec





© Bartosz-Wojcynski

Vivez la saga Apollo grâce aux Boutiques de musées



Si vous n'avez pu visiter l'exposition « La Lune, du voyage réel aux voyages imaginaires », procurez vous immédiatement le catalogue officiel de l'exposition car c'est une pure merveille ! Une expédition intemporelle s'offre à vous dans laquelle vous explorerez les trois visages de la Lune : bienveillante, bouleversante et ténébreuse. La reproduction des oeuvres exposées retrace la fascination qu'ont eue les Hommes pour cet astre et l'étrange relation qui s'est nouée au fil des siècles. Bien plus qu'un catalogue d'exposition, les 265 illustrations de ce magnifique livre se parcourent avec délice.

Dimensions : 22,8x34x2,4cm

Relié PP sans jaquette

Prix : 49 EUR





© Boutiques de Musées

Vous pourrez également démarrer vos journées avec le Mug Apollo 13 sur lequel est inscrite la phrase devenue célèbre de Jim Lovell : « Okay Houston we've had a problem here! », puis jouer avec une multitude de figurines avec vos enfants. De nombreux articles à petits prix sont également disponibles afin de partager en famille ou entre amis la saga Apollo : cahiers illustrés du tableau de Marc Chagall « Le paysage bleu » ou de cartographies lunaires, puzzles pour petits et grands enfants, figurines ou check-lists amusantes destinées à ne rien oublier !

Boutiques de musées



Le célèbre patch de la mission Apollo 11 réédité pour le cinquantenaire !

Les patches brodés sont aujourd'hui devenus des objets de collection et les passionnés sillonnent les meetings pour s'arracher certains exemplaires numérotés ou en édition limitée. A l'origine, ces insignes sur velcros sont issus de traditions nées au sein d'escadrille ou lors d'événements spécifiques comme celui de la mission Apollo 11. Dessiné par Michael Collins qui voulait illustrer par un symbole unique « l'atterrissage lunaire pacifique par les USA », le blason représente l'aigle emblématique des Etats-Unis, le Pygargue, tenant en ses serres un rameau d'olivier avant de se poser sur la Lune caractérisée par ses nombreux cratères. Le lever de Terre peut s'interpréter comme un hommage au premier cliché pris depuis l'espace de notre planète par l'équipage d'Apollo 8 (Franck Borman, Jim Lovell et Bill Anders) le 24 décembre 1968. S'il est aujourd'hui impossible d'acquérir le patch légendaire de 1969, une reproduction de l'original incrémenté de la date anniversaire et des noms des trois astronautes est accessible en deux clics. 3-2-1... Foncez sur vos claviers avant la fin du compte à rebours !

Fait main, brodé de fer

Dimension 3,5 pouces / 90mm

Prix : 5,99EUR.

Etsy





© ETSY

Découvrez la galerie GADCOLLECTION et son exposition vintage spatiale « To the Moon & Beyond ! » jusqu'au 31 juillet 2019

Créée en 2008 par Gad Egery, la galerie GADCOLLECTION est célèbre pour ses photographies d'époque même si elle convie régulièrement de grands artistes contemporains en exclusivité tels que Mitch Dobrowner, Ormond Gigli, Douglas Kirkland, George Tice ou encore Stephen Wilkes. Afin de célébrer la mission légendaire du programme Apollo lancé par la NASA, la galerie présente des photos inédites et originales : Neil Armstrong jouant du Ukulélé lors de son retour sur Terre pendant sa période de quarantaine, le lancement d'Apollo 11 le 16 juillet 1969 ou le module lunaire Eagle avec la Lune et la Terre en arrière plan. Inutile de parcourir 384 400 Km pour visiter la mer de la Tranquillité car un ensemble exceptionnel de 100 photographies dont certaines signées par les astronautes vous attendent à Paris (4 Rue du Pont Louis Philippe)

Galerie GADCOLLECTION





© NASA - Galerie Gadcollection



S'il est difficile de faire un choix parmi tous les merveilleux ouvrages publiés pour ce jubilé, l'équipe du Journal de l'Aviation a retenu une sélection de quatre livres remarquables par leur contenu et leurs illustrations pour la plupart méconnues.



Apollo Confidentiel de Lukas Viglietta

Lukas Viglietti, pilote de ligne est passionné par l'espace. Rien d'étonnant quand la majeure partie de sa vie évolue à plus de 10 000 m ! Mais quand il rencontre les douze astronautes qui ont foulé la surface de la Lune, il en tire un livre intense, qui rassemble témoignages, biographies et anecdotes incroyables liés à ces héros de l'espace. Saviez-vous qu'Edwin Aldrin a été surnommé « Buzz » par sa soeur car elle n'arrivait pas à prononcer « brother » ? Si vous étiez un adepte de la série « Happy Days », aviez-vous remarqué que « Fonzie » était interprété par l'astronaute Charles « Pete » Conrad ? Détails techniques, révélations historiques et une plume aérienne forment un ensemble harmonieux et passionnant. Une belle histoire pleine d'humilité pour ces héros qui, avec des cerveaux exceptionnellement brillants, restent de grands enfants, même au cours des missions Apollo. Vous découvrirez les farces cachées des check-lists où des images parfois incongrues se glissaient entre les pages et une belle histoire d'humanité. Un ouvrage incontournable à lire de toute urgence !

Broche 256 pages

Editeur DE BOECK SUP

Dimensions 22 x 2,2 x 1,5 cm

Prix : 19,90 EUR





Histoire de la conquête spatiale de Jean-François Clervoy et Frank Lehot



Jean-François Clervoy, polytechnicien, est depuis 2006 président de la société Novespace, après avoir vécu trois missions spatiales à bord de la navette américaine pour étudier l'atmosphère, ravitailler la station russe MIR et réparer le télescope Hubble. Il relate avec simplicité son expérience personnelle avant d'entreprendre le grand voyage de l'histoire spatiale, des visionnaires de l'Antiquité vers le futur. Chaque chapitre est richement illustré de photos, détaillant le quotidien des astronautes, les différents pas de tir et leurs lancements spectaculaires ainsi qu'une abondante collection d'images de l'espace, de fusées et de stations orbitales. Des fiches ludiques et concises ponctuent l'exploration afin d'expliquer pourquoi il est essentiel de faire du sport en apesanteur, les origines du mal de l'espace, qui peut devenir astronaute et bien d'autres sujets encore que vous découvrirez avec ravissement comme les facéties des astronautes. Un livre qui se parcoure dans tous les sens !

Broché 240 pages

Edition DE BOECK SUP

Dimensions 24 x 1,7 x 19,7 cm

Prix : 25 EUR





Missions sur la Lune de Rod Pyle



Cent cinquante photos extraordinaires vous plongent au coeur des missions Apollo et de leurs retombées révolutionnaires. Chaque page est un émerveillement, que ce soit par la qualité de ses photographies, ou la valeur de certains documents historiques comme le croquis de la future trajectoire d'Apollo 11 et une partie reproduite du rapport de mission édité par la NASA, les télégrammes envoyés à l'équipage d'Apollo 13, ou la feuille de route d'Apollo 16 (et même une traduction du célèbre journal russe, la Pravda du 22 janvier 1969). Des sinistres missiles V1 et V2 aux explorations futures chinoises, japonaises et françaises, les grands moments de l'aventure spatiale internationale sont accessibles au néophyte comme à l'expert. Un système ingénieux permet de relier certaines pages interactives à des vidéos originales grâce à l'application téléchargeable « Missions sur la Lune ». Vous pourrez ainsi revivre en direct les premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong, explorer votre propre module lunaire ou regarder Apollo 17 quitter la Lune. Cet ouvrage est à conserver précieusement dans sa bibliothèque ou à portée de main sur sa table de chevet (nuit blanche garantie !).

Relié 176 pages

Editeur Glénat Livres

Dimensions 25,3 x 2,2 x 29 cm

Prix : 35 EUR





50e anniversaire Premier Homme sur la Lune - 21 juillet 1969 - 21 juillet 2019



Préfacé par l'astronaute française Claudie Haigneré, ce livre d'exception retrace, grâce à la contribution de différents auteurs, l'incroyable aventure des missions Apollo. Dès les premières pages, on plonge dans l'ouvrage pour en ressortir quatre jours et sept heures plus tard émerveillé. L'entrée en matière est édifiante car dix astronautes français racontent « leur » 21 juillet 1969. Un prélude de choc pour la suite qui s'annonce féerique : la Lune, pas la guerre du journaliste écrivain François de Closets, les programmes Mercury, Gemini et Apollo par Serge Chevrel, puis la course à la Lune, écrit et illustré par le muséographe et talentueux dessinateur Serge Gracieux. L'ancien directeur de l'agence spatiale européenne (ESA) Jean-Jacques Dordain partage son expertise et sa passion en expliquant les enseignements d'Apollo 11, la coopération internationale générée par un retour sur la Lune et les difficultés à aller sur Mars.

« Dans la perspective d'une exploration collective de la Lune, l'implication de l'Europe est assurée en particulier grâce à l'ESA, qui a conquis une place de leader dans bon nombre d'activités spatiales. De prestigieuses et spectaculaires « premières » ont été réalisées par l'ESA, telles que la mission Rosetta qui a permis d'étudier la comète Tchouri et d'y poser l'atterrisseur Philae. »

L'ouvrage se termine par un brillant hommage aux 555 hommes et femmes ayant participé ou poursuivant activement la conquête de l'espace.

Relié 316 pages

Editeur : Editions Empreinte

Dimensions : 30,6 x 3,1 x 25 cm

Prix : 35 EUR





