La France réorganise sa structure militaire dédiée à l'espace

Le président de la République Emmanuel Macron a commencé à lever le voile sur la nouvelle doctrine spatiale militaire de la France, lors de son discours prononcé devant la communauté militaire à la veille du 14 juillet. « La nouvelle doctrine spatiale militaire, qui m'a été présentée par la ministre et que j'ai approuvée permettra d'assurer notre défense de l'espace et par l'espace. [...] Pour assurer le développement et le renforcement de nos capacités spatiales, un grand commandement de l'espace sera créé en septembre prochain, au sein de l'armée de l'air. Celle-ci deviendra à terme l'armée de l'air et de l'espace. »



« En effet, ce ne serait pas une mauvaise idée », a ainsi récemment déclaré le chef d'état-major de l'armée de l'air lors d'une audition parlementaire, interrogé sur la possibilité de renommer l'armée de l'air en armée de l'air et de l'espace. Ce faisant, la France suit ainsi le chemin des États-Unis, le président Donald Trump ayant annoncé à la mi-2018 sa volonté de créer une sixième branche des forces armées, la « force de l'espace » (Space force) - qui doit encore être validée par le Congrès.



Peu de détails ont pour l'instant filtré sur cette nouvelle stratégie spatiale, qui devrait faire l'objet d'un discours et/ou d'annonces de la part de la ministre des Armées Florence Parly avant la fin du mois de juillet. Celle-ci a cependant d'ores et déjà évoqué sur France Inter le 14 juillet un regroupement à Toulouse et des effectifs à la hausse.



Les questions spatiales sont actuellement gérées par le Commandement interarmées de l'espace, relevant du chef d'état-major des armées. Créé en 2010 et mis en oeuvre par une quarantaine de personnes « pour répondre à la dimension stratégique croissante du milieu extra atmosphérique », le CIE « élabore [...] la politique spatiale militaire et contribue à sa mise en oeuvre ». Comme l'indiquait son commandant, le général Michel Friedling, lors d'une audition sénatoriale, « il a pour vocation de coordonner les autres acteurs au premier rang desquels se trouve l'armée de l'air ». Le général cite par ailleurs la Direction du renseignement militaire, ainsi que la DIRISI (Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense), la DGA et le CNES. Au total, CNES exclu, un effectif « de moins de 300 personnes ».



Le commandant du CIE, qui pourrait prendre la tête du commandement de l'espace, sous réserve de confirmation officielle, évoquait déjà en février dernier la nécessité de réorganiser la structure de commandement : « Il conviendra de remédier à la dispersion des acteurs du spatial militaire, ainsi qu'à l'absence de chaîne de commandement unifiée des opérations spatiales. Cette organisation a correctement fonctionné jusqu'à présent. Mais les nouveaux enjeux auxquels nous sommes confrontés et le renforcement de notre stratégie spatiale impliqueront une adaptation de notre organisation et de notre gouvernance ».