Bjorn Kjos quitte la direction de Norwegian

Bjorn Kjos, le visage de Norwegian, quitte son poste de CEO. Il sera remplacé temporairement par le directeur financier de la low-cost norvégienne, Geir Karlsen, en attendant une décision définitive sur un nouveau directeur exécutif. L'annonce a été faite en même temps que la présentation des résultats de la compagnie et qu'une mise à jour sur la crise du Boeing 737 MAX.



Norwegian va perdre son visage le plus connu. La low-cost norvégienne a annoncé la démission de Bjorn Kjos, l'un de ses fondateurs et son directeur(...)