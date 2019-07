Le F-35 de nouveau favori au Canada ?

Nouveau revirement de situation au Canada. Alors que le Premier ministre Justin Trudeau avait indiqué lors de son accession au pouvoir en 2015 vouloir potentiellement renoncer à l'achat de F-35, il semblerait que le chasseur de Lockheed Martin ait de nouveau le vent en poupe. En effet, selon une information de Reuters, Airbus et Boeing pourraient se retirer de l'appel d'offres visant à renouveler l'aviation de chasse canadienne, en raison d'une compétition jugée biaisée et en faveur du F-35. La publication de l'appel d'offres final est attendue pour le 17 juillet.



Si Airbus et Boeing se retirent effectivement de la compétition, ne resteraient en lice que Saab et Lockheed Martin, Dassault Aviation ayant renoncé à participer en novembre dernier - notamment en raison de la non-appartenance de la France à l'alliance des services de renseignement « Five eyes ». Un motif qui pourrait par ailleurs également toucher le constructeur suédois.



Le processus de renouvellement de l'aviation de combat a été lancé en décembre 2017, avec l'objectif de doter l'Aviation royale canadienne de 88 nouveaux chasseurs. Le programme d'acquisition est doté d'une enveloppe de 11,5 milliards de dollars. La décision finale est attendue en 2022, les livraisons entre 2025 et 2030.