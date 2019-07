La nouvelle usine de freins carbone de Safran Landing Systems se pose au sud de Lyon

C'est désormais acté. La nouvelle usine de freins carbone de Safran Landing Systems sera implantée sur la commune de Feyzin, au sud de l'agglomération lyonnaise, afin de renforcer ses capacités de production pour la prochaine décennie. La décision a été officialisée aujourd'hui sur le site de Safran Landing Systems de Villeurbanne par Philippe Petitcolin, directeur général de Safran, en présence du Président de la République Emmanuel Macron et de Jean-Paul Alary, le président de Safran Landing Systems.



Cette nouvelle implantation viendra ainsi s'ajouter aux trois autres sites de production de freins carbone existants de l'équipementier, à savoir celui de Villeurbanne (usine lyonnaise historique et centre de recherche mondial), celui de Walton dans le Kentucky (États-Unis) et celui de Sendayan, près de Kuala Lumpur (Malaisie), pour pouvoir répondre aux besoins du marché à horizon 2023-2024, comme nous l'avait annoncé Jean-Paul Alary durant la dernière édition du salon du Bourget (lire l'article :



Safran Landing Systems est aujourd'hui le n°1 mondial des freins carbone pour l'aéronautique avec près de 55% de part de marché face à ses concurrents (plus de 10 000 avions équipés chez 500 compagnies aériennes). Les freins carbone de Safran Landing Systems sont issus d'une invention héritée de SEP / Carbone Industrie et introduite par Messier-Bugatti sur le programme A310 d'Airbus il y a plus de trente ans.



Jean-Paul Alary nous avait expliqué que cette activité connaissait d'ailleurs une croissance de l'ordre de 10% par an, très largement supérieure à la croissance du trafic aérien mondial, d'une part parce que Safran Landing Systems continue à gagner des parts de marché face à ses compétiteurs en introduisant régulièrement des améliorations, mais aussi parce que 22% des avions commerciaux restent encore équipés de freins acier, deux fois plus lourds et pratiquement trois fois moins endurants que les freins carbone.



Il nous avait aussi annoncé que la future implantation de Safran Landing Systems dédiée aux freins carbone bénéficierait de grandes avancées sur le plan de la compétitivité et sur les problématiques environnementales. Selon le groupe Safran, toutes les technologies de « l'usine 4.0 » seront intégrées dans ce nouvel outil de production qui permettra notamment une réduction significative des consommations d'énergie et d'eau, ainsi qu'un recours aux énergies renouvelables.



Le nouveau site de Safran Landing Systems de Feyzin emploiera à terme jusqu'à 200 salariés. Il bénéficiera par ailleurs d'une conception modulaire innovante et se développera par étape au cours des prochaines décennies.

