Les pilotes de HOP! prêts à la grève pour être intégrés à Air France

Les pilotes de la compagnie aérienne HOP! ont annoncé mardi qu'ils étaient prêts à une grève dure pour appuyer leur revendication d'être intégrés à leur maison-mère Air France. "On est prêts à entrer dans un conflit de très, très longue durée", a déclaré à l'AFP Armand Simon, président du bureau SNPL HOP!. Le bureau du SNPL HOP! a été mandaté pour déposer un préavis de grève. Ce dernier le sera en fonction des réponses qu'apportera la direction aux demandes des pilotes à l'occasion d'une réunion qualifiée d'"ultime opportunité" par les pilotes, le 9 juillet. Jusqu'à présent, souligne le syndicat, "la direction d'Air France est restée sourde à la demande d'intégration des pilotes de HOP! à Air France" alors que le groupe Air France a annoncé il y a quelques semaines la disparition de la marque HOP! et une réduction de sa flotte à 51 avions d'ici avril 2021. A l'occasion d'une réunion le 26 juin, "l'articulation des carrières est apparue comme le premier élément à résoudre avant d'aller plus loin dans les discussions de nature sociale", souligne le SNPL HOP! Créée en 2013, HOP! résulte de la fusion des trois anciennes filiales régionales d'Air France - Brit Air, Régional et Airlinair - et assure des vols quotidiens vers plus d'une centaine de destinations françaises et européennes.