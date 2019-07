L'avancée poussive de l'Eurodrone

C'est ce qu'on appelle un tacle en bonne et due forme. Le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat Christian Cambon a sévèrement étrillé le projet de drone MALE européen dans un rapport daté du 26 juin dernier : il dénonce ainsi « un problème d'« obésité » », lié aux spécifications demandées par l'Allemagne - à savoir, entre autres, l'intégration de deux moteurs. « Avec deux moteurs et un poids de dix tonnes, ce drone sera trop lourd, trop cher et donc difficile à exporter », a déclaré le sénateur.



Cette sortie intervient deux semaines après que la ministre des Armées Florence Parly a annoncé avoir retoqué la proposition...