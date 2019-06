Grosse restructuration chez Eurowings : Lufthansa abandonne le low-cost long-courrier

Eurowings fait machine arrière. Ses cinq années d'expansion ayant considérablement complexifié ses activités et coûté cher au groupe, celui-ci a décidé de limiter la casse. Eurowings va donc redevenir ce qu'elle devait être initialement : une compagnie low-cost, rationalisée et rentable. Une restructuration a été présentée le 24 juin, dont les conséquences vont être l'abandon des opérations long-courrier, la suspension de l'intégration de Brussels Airlines, le retour à une AOC unique, la modernisation de la flotte, notamment avec des Airbus A320neo, et un travail sur l'amélioration de la productivité.



Le plan s'étale sur trois ans, durant lesquels les efforts accomplis devraient permettre de réduire les coûts au siège de la compagnie de 15% (passant de 6,1 à 5,2 centimes...