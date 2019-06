Safran Nacelles : La millième nacelle du LEAP-1A est livrée

Safran Nacelles a profité du salon du Bourget pour livrer la 1000e nacelle du LEAP-1A, la motorisation de CFM International dédiée à la famille A320neo d'Airbus. Cette nacelle est destinée à la compagnie portugaise TAP Air Portugal.



Une cérémonie était organisée spécialement le 20 juin dernier au Bourget, en présence de Mário Lobato de Faria, Directeur technique de TAP et de Cédric Goubet, président de Safran Nacelles, accompagnés de Gaël Méheust, président de CFM International, d'Erik Buschmann, Senior Vice-Président au département des achats d'Airbus et de Frank Dougherty, directeur général de Middle River Aerostructure Systems.



Mais le programme de la nacelle du LEAP-1A continue son accélération, avec la 1040e nacelle déjà en cours de production chez Safran Nacelles, venant ainsi répondre à la montée en cadence la plus rapide de l'aviation commerciale. On s'en souvient, la toute première nacelle de série du LEAP-1A, destiné au premier A320neo de Pegasus, avait quant à elle été intégré à son moteur en avril 2016 dans l'usine de Safran Nacelles à Colomiers. Les cadences vont encore être amenées à augmenter pour dépasser la barre des 700 nacelles produites par an d'ici 2020.



Safran Nacelles est en charge de l'ensemble de la conception de la nacelle et de son intégration sur le LEAP-1A, ainsi que de la livraison de l'ensemble propulsif à Airbus aussi bien à Toulouse qu'à Hambourg ou à Mobile. Le spécialiste des nacelles du groupe Safran est aussi en charge de l'installation de l'ensemble de l'habillage moteur (EBU - Engine Built Up) fourni par l'Américain MRAS (Middle River Aircraft Systems), désormais filiale de ST Engineering.



Pour la petite histoire, rappelons que la compagnie portugaise a été de fait le tout premier opérateur simultané des deux familles A320neo et A330neo d'Airbus, Safran Nacelles étant aussi pour sa part le nacellier exclusif des Trent 7000 de Rolls-Royce sur les A330 remotorisés.