Bourget 2019 : L'ATR 42-600S décolle enfin avec son premier client

L'ATR 42-600S tient enfin ses premiers contrats. Présenté pour la première fois au salon du Bourget 2017, cette variante à décollage et atterrissage courts (STOL) du 42-600 est restée dans l'ombre depuis, faute d'un client de lancement. C'est désormais chose faite avec la signature d'une lettre d'intention (LoI) avec le loueur Elix Aviation Capital pour dix appareils. Il faut y ajouter la commande de deux exemplaires par Air Tahiti et de cinq autres par un client resté anonyme.



Ancien de la maison ATR et désormais directeur général d'Elix, John Moore a salué la conclusion d'un travail entamé il y a plus d'un an avec le constructeur. « C'est la première fois que nous commandons un avion avant son entrée...