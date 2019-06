Salon du Bourget : IndiGo change de motoriste pour ses futurs A320neo et A321neo

La compagnie indienne IndiGo a créé la surprise en se tournant vers CFM International pour lui commander des LEAP-1A qui viendront motoriser 280 Airbus A320neo et A321neo.



La compagnie indienne était pourtant cliente de lancement du PW1100G-JM de Pratt & Whitney dans le pays en 2016, avec 79 monocouloirs remotorisés d'Airbus en flotte aujourd'hui.



La coentreprise de Safran Aircraft Engines et GE précise que ce contrat, qui comprends des moteurs en spare et un volet entretien à long terme, est estimé à plus de 20 milliards de dollars. Le premier A320neo motorisé par des LEAP est attendu par la compagnie indienne en 2020.



IndiGo avait essuyé les plâtres avec ses GTF, avec de nombreuses AOG liées aux moteurs ainsi que des limitations opérationnelles.



Le LEAP-1A équipent aujourd'hui les monocouloirs remotorisés des compagnies indiennes Air India et Vistara.