Bourget 2019 : Airbus, Daher et Safran s'allient pour faire voler EcoPulse

Jusqu'ici la propulsion électrique distribuée apparaissait plus sur les planches des présentations de l'Onera que sur celles des industriels. La donne vient de changer le 17 juin, au premier jour du salon du Bourget. Airbus, Daher et Safran ont officiellement lancé leur projet commun EcoPulse, soit un TBM équipé d'un système de propulsion hybride électrique distribuée. S'ils n'ont présenté pour l'instant qu'une maquette de l'avion, il s'agit de faire voler un démonstrateur à l'été 2022, puis d'avancer vers un programme industriel par la suite. Si l'aviation générale est la première étape, une application pour un appareil régional est déjà dans les esprits.



C'est dans une ambiance bonne enfant que Nicolas Orance, vice-président principal de la division Aéronautique et Défense de Daher, Stéphane Cueille, directeur de la R&T et de l'Innovation du groupe Safran et Jean-Brice Dumont, vice-président exécutif en charge de l'Ingénierie d'Airbus, ont dévoilé la maquette de leur projet EcoPulse, le 17 juin sur le salon du Bourget.



« Nous avons décidé il y a dix-huit mois de faire une application de propulsion hybride électrique distribuée avec l'expertise moteur de Safran, celle avion d'Airbus et la notre », débute ainsi Nicolas Orance. « L'objectif est de diminuer l'empreinte carbone et d'ouvrir de nouveaux champs d'application avec l'électrique », poursuit Stéphane Cueille. Et Jean-Brice Dumont de compléter : « Il s'agit de voir comment explorer...