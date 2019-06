Salon du Bourget : Le SCAF se dévoile

Si des bâches recouvrent encore une maquette de taille importante sur le statique de Dassault Aviation, ainsi qu'une plus petite sur le stand de l'avionneur, le jour d'ouverture officielle du 53ème salon aéronautique du Bourget sera résolument placé sous le signe du SCAF (Système de combat aérien futur). Après l'arrivée du président de la République - en A330 MRTT - et l'inauguration du salon, les autorités politiques, militaires et industrielles, procéderont au dévoilement de la maquette à échelle 1 du NGF (Next generation fighter), un « concept bird » de ce que pourrait être l'avion de combat franco-germano-espagnol à l'horizon 2040. La cérémonie se déroulera en présence des patrons d'Airbus et de Dassault Aviation, ainsi que des ministres de la Défense allemande,...