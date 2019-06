Bourget 2019 : Les aéronefs militaires sur terre et dans les airs

A trois jours de l'ouverture du 53ème salon du Bourget, une partie des aéronefs militaires ont d'ores et déjà atterri sur le tarmac. Au sol ou en vol, les visiteurs professionnels et le grand public auront l'occasion de croiser des « habitués », mais auront également l'occasion d'apercevoir de nouveaux venus sur le circuit.



Le match des ravitailleurs, lancé en 2001 entre l'A330 MRTT et le KC-46A aux Etats-Unis, connaîtra sa troisième mi-temps au Bourget. Ce sera la première fois que le tanker de Boeing sera exposé sur un salon international, quelques mois après les premières livraisons à l'US Air Force et malgré les difficultés industrielles récurrentes du programme. En face, le MRTT affiche une « success story », aussi bien à l'export qu'en termes de capacités, et c'est le second exemplaire de l'armée de l'air, qui doit être livré prochainement, qui effectuera sa première « sortie en public ». Autre avion à faire son entrée sur le statique du Bourget, le PC-21 de Pilatus, aux couleurs de l'armée de l'air, dont la maquette à échelle réduite avait été dévoilée lors du Bourget 2017. L'avion de formation et d'entraînement est basé à Cognac depuis septembre 2018 et les formations des futurs équipages de chasse ont débuté il y a quelques jours à peine.



Le reste de la flotte française sera représentée par la présence de Rafale (Air et Marine), un Mirage 2000 banc d'essais, un A400M et un Tigre sur le stand du ministère des Armées, avec la présence sur le stand NHI d'un NH90. La flotte américaine sera composée d'un P8 Poseidon, d'un F-15, d'un AH-64 Apache, d'un CH-47 Chinook et d'un C-130. A noter que les deux F-35 de l'US Air Force n'effectueront cette année aucune démonstration en vol, alors que les chasseurs de Lockheed Martin avaient assuré le spectacle en 2017.



Absents lors de la dernière édition, trois JF-17 Thunder pakistanais ont refait le trajet cette année, quatre ans après leur première apparition. Au contraire du F-35, le JF-17 sera présenté en vol l'ensemble de la semaine.



Les forces aériennes japonaises reviennent également au Bourget, avec la présence d'un avion de patrouille maritime P1, qui quittera le tarmac avant les journées grand public, mais l'avion de transport C2 devrait quant à lui rester jusqu'à la fin du salon. Autre avion de transport à traverser le globe, le KC-390 d'Embraer, qui se fendra de démonstrations en vol lors des journées consacrées aux professionnels.



A voir également sur le statique, les M345/346 de Leonardo, l'AT-6 Wolverine de Textron, un C295 et un Eurofighter du côté d'Airbus.



Du côté des maquettes, TAI annonce un modèle de son concept d'avion de chasse du futur, ainsi qu'un modèle de l'avion de formation Hürjet. Leonardo prévoit pour sa part le dévoilement d'une maquette de drone. Le HIL, baptisé Guépard fin mai, sera également présent sur le stand du ministère des Armées. Airbus annonce entre autres le DVF 2000, l'Eurodrone et le VSR700.



Les démonstrations aériennes sont réduites à portion congrue. Lors des journées professionnelles, sont annoncés en vol, outre le KC-390, le JF-17 Thunder, l'hélicoptère Atak 129 de TAI, le Rafale Solo Display, le Tigre et le NH90. L'inauguration par le président de la République Emmanuel Macron sera accompagnée d'un survol des Alphajet de la Patrouille de France, après une arrivée en A330 MRTT.



Le JF-17, le T129, le Tigre, le Caïman et le Rafale assureront également le spectacle lors des journées grand public. Ils seront rejoints par la Patrouille de France, les Extra 330 de l'EVAA, ainsi que l'A400M et le F-16 Solo Display belge.