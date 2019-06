Thales porte son cockpit du futur au stade industriel avec FlytX

C'est une décennie de travail qui est sur le point d'aboutir. Lors du salon du Bourget, qui ouvrira ses portes le 17 juin, Thales présentera FlytX. Il s'agit de la version opérationnelle du cockpit du futur de l'électronicien français, issue des travaux réalisés au travers d'ODICIS, puis d'Avionics 2020. Un premier contrat sera enfin annoncé, mettant ainsi fin à une longue attente qui donnait de plus en plus l'aspect d'une Arlésienne au programme. Il s'agit du futur hélicoptère interarmées léger (HIL) des forces françaises, tout juste baptisé Guépard par Florence Parly, ministre des Armées, le 29 mai.



Avec ODICIS et Avionics 2020 - dévoilés eux aussi lors du salon du Bourget, respectivement au cours des éditions 2011 et 2013...