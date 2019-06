L'aviation d'affaires dans l'incertitude perpétuelle

La perspective d'une reprise franche dans l'aviation d'affaires ressemble chaque année un peu plus à une arlésienne. Depuis plus de dix ans maintenant, les moments d'espérance et de crise se succèdent sans qu'aucune embellie ne se fasse sentir durablement. Pire, les facteurs causals de ces cycles s'avèrent de plus en plus durs à analyser. Jusque-là relativement synchronisés avec les fluctuations de l'économie - surtout à la baisse avec les effondrements économiques de 2008-2009 et 2011 - la santé de l'aviation d'affaires semble aujourd'hui décorrélée de ces facteurs exogènes. De quoi s'arracher les cheveux du côté des cabinets d'analyses, mais aussi des constructeurs qui ne voient toujours pas le bout du tunnel.



