Les Super Hercules montent en puissance

Livrés en décembre 2017 et à la mi-2018, les deux C-130J de l'armée de l'air ont accumulé plus de 1 200 heures de vol. Douze mille heures de vol d'expérimentations, logistiques et tactiques, mais aussi de missions opérationnelles - que ce soit en opérations extérieures ou sur des bases éloignées de la métropole. Cette flotte « extrêmement fiable et disponible », selon les mots d'un aviateur, sera bientôt complétée par deux KC-130J, qui possèderont une capacité de ravitaillement en vol d'hélicoptères - les H225M Caracal, seuls appareils des forces aériennes à être dotés d'une perche pour effectuer ce type de manoeuvre.



A présent achevé et complètement assemblé, le premier KC-130J est actuellement en cours de préparation pour son vol...