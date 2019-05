C-130 belges cherchent repreneur

Le ministère belge de la défense cherche à revendre la totalité de ses C-130H, en prévision de l'entrée en service de l'A400M. Une demande de participation a récemment été publiée, l'objet du marché porte sur la « vente de la flotte C-130, de pièces de rechange, d'outils et d'autres systèmes d'appui connexes (en un seul lot unique) ». Les réponses doivent être envoyées avant la fin juin. Le document ne précise pas à quelle échéance la vente pourra être réalisée.



La flotte belge de C-130H comporte à l'heure actuelle 10 appareils, sur les 12 en service depuis 1972. Les quadrimoteurs doivent être remplacés par sept A400M au sein du 15 Wing Transport Aérien. Le premier avion est attendu en 2020, le dernier doit être livré en 2023.



Les C-130H ont achevé leur dernière opération extérieure d'envergure à la mi-mai, un mandat d'un an à Bamako au Mali. Sept détachements se sont relayés en douze mois pour assurer des missions de transport au profit de la MINUSMA. Les prochaines opérations d'Hercules belges « ne dureront plus aussi longtemps et n'impliqueront plus autant de personnel », selon le ministère de la Défense.