Air New Zealand devient cliente du Boeing 787-10

Air New Zealand redonne des couleurs au carnet de commandes annuel de Boeing. La compagnie néo-zélandaise a annoncé le 27 mai qu'elle avait choisi le 787-10 pour remplacer sa flotte de 777-200ER. Elle a ainsi passé commande pour huit exemplaires de l'appareil, d'une valeur estimée à 2,7 milliards de dollars.



La commande est assortie d'options sur douze appareils supplémentaires et de droits de conversion de tous ou une partie des 787-10 en 787-9, selon les besoins de la compagnie. Elle prévoit également le début des livraisons à partir de la fin de l'année 2022 et leur poursuite jusqu'en 2027.



Ayant écarté la possibilité de diversifier sa flotte long-courrier avec l'A350 d'Airbus, Air New Zealand explique que son choix a notamment été motivé par la capacité des 787-10 de réaliser des missions similaires à celles de 777-200ER. Les huit qu'elle exploite aujourd'hui doivent quitter sa flotte d'ici 2025. Par ailleurs, elle est déjà familiarisée avec le Dreamliner puisqu'elle exploite déjà treize 787-9.



En revanche, elle a choisi une motorisation différente du reste de sa flotte. Après avoir souffert de l'immobilisation de sa flotte de 787-9 pour l'inspection de ses moteurs Trent 1000 de Rolls-Royce (qui a touché 2 500 vols et provoqué 150 annulations en 2018), elle a opté pour le GEnx-1B sur les 787-10 - même si elle affirme que son choix s'est uniquement reposé sur la plus grande efficacité du moteur de General Electric.



Christopher Luxon, le CEO de la compagnie, souligne par ailleurs que les appareils peuvent transporter 15% de passagers et de fret de plus que la version -9 et que leur consommation au siège sera réduite de 25% par rapport aux 777 qu'ils remplacent.



Enfin, la livraison des 787-10 sera l'occasion de lancer un nouvel aménagement cabine - toujours à l'étude - qui sera à terme déployé sur le reste de la flotte long-courrier.