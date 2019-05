Boeing pousse le Camcopter pour les forces spéciales

A l'occasion du salon SOFIC (Special operations forces industry conference), l'équivalent américain du SOFINS, qui se tient actuellement à Tampa, aux Etats-Unis, Boeing a relancé la médiatisation du drone S-100 Camcopter, adapté aux opérations spéciales.



Conçu par l'industriel autrichien Schiebel, le S-100 est un drone à décollage et atterrissage vertical, commercialisé depuis 2006 et destiné aux missions de surveillance et de reconnaissance. Un accord signé en 2009 entre Schiebel et Boeing prévoit une coopération entre les deux sociétés dans le domaine du marketing et du soutien du drone tactique.