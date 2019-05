La famille A220 d'Airbus vient de gagner une heure d'autonomie supplémentaire

Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus, a profité des Innovation Days de l'avionneur européen, qui se tiennent actuellement à Toulouse, pour annoncer une augmentation très significative de la distance franchissable des deux membres de la famille A220 (ex-CSeries).



Le rayon d'action des appareils d'Airbus Canada est ainsi augmenté de 450 nautiques (830 km) grâce à une future augmentation de la masse maximale au décollage (MTOW) de l'ordre de 2,3 tonnes. Cette option, qui sera disponible à partir du second semestre 2020, permettra ainsi à l'A220-100 d'atteindre les 3400 nautiques (6300 km) et à l'A220-300 les 3350 nautiques (6205 km).



Airbus annonce que cette augmentation de MTOW est rendue possible par l'identification de marges supplémentaires au niveau de la structure et des systèmes ainsi que par l'excédent de volume disponible pour l'emport de carburant.



L'allongement du rayon de la famille A220 va ainsi lui ouvrir de nouveaux marchés, à l'instar de lignes directes supplémentaires entre l'Europe de l'Ouest et le Moyen-Orient ou encore entre l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Nul doute aussi que de nouvelles routes seront également possibles entre l'Amérique du Nord et l'Amérique Centrale.



Christian Scherer a par ailleurs annoncé que le 12 000e appareil d'Airbus avait été livré le 20 mai. Il s'agit d'un A220-100 portant les couleurs de la compagnie américaine Delta Air Lines, son douzième exemplaire.



Le carnet de commandes de la famille A220 d'Airbus Canada totalise 530 appareils.