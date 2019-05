Nouveau lot de production pour le King Stallion

Sikorsky/Lockheed Martin va lancer les lots 2 et 3 de la production initiale à faible cadence du CH-53K King Stallion. L'avionneur américain a reçu un contrat d'1,13 milliards de dollars pour la production de douze appareils, qui seront livrés à partir de 2022 à l'US Marine Corps.



Le CH-53K remplacera les actuels CH-53E pour les missions de transport, l'hélicoptère possédant une capacité d'emport trois fois plus importante que son prédécesseur, selon le constructeur. Motorisé par trois T408-GE-400 de General Electric, le King Stallion a effectué son vol inaugural en octobre 2015. La flotte d'essais a accumulé plus de 1 400 heures de vol.



L'US Marine Corps est pour l'instant le seul client de l'hélicoptère lourd. Parmi les prospects, un appel d'offres en Allemagne, afin de remplacer la flotte de CH-53G.