Congo Airways vise une trentaine de destinations d'ici 2021

Congo Airways a été créée en août 2014 alors que la République Démocratique du Congo, deuxième pays en Afrique par sa taille et quatrième par sa population, ne disposait plus de compagnie aérienne nationale. En quatre années d'existence, elle affiche des résultats encourageants et un plan de croissance ambitieux. Rencontre avec Desiré Balazire Bantu, le directeur général de Congo Airways.



À sa prise de service en mai 2016, Desiré Balazire avait pour mission de combler et densifier le marché délaissé par Les Lignes Aériennes Congolaises (LAC, ex-Air Zaïre), liquidée en 2013 pour raison de non-viabilité par l'Etat, l'unique actionnaire. « Le mouvement de la population et le désenclavement des territoires étaient un grand défi qu'il fallait absolument résoudre. En...