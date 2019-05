Air Canada veut mettre la main sur Transat

C'est un grand mouvement de consolidation qui s'amorce dans le ciel canadien. Air Canada et le groupe Transat sont entrés dans une période de négociations exclusives de trente jours pour définir les détails d'un accord d'acquisition du groupe touristique par la compagnie aérienne porte-drapeau. Air Canada prévoit de prendre le contrôle de sa compatriote pour un montant estimé à 520 millions de dollars canadiens.



« Cette annonce est une bonne nouvelle pour Transat », se félicite Jean-Marc Eustache, le PDG de Transat. « C'est l'occasion de s'adosser à une grande entreprise qui connaît et comprend notre métier et qui a un succès incontestable dans le voyage. Ceci représente la meilleure perspective non seulement de maintien, mais de croissance à long terme de l'activité et des emplois que Transat a développés au Québec et ailleurs depuis plus de 30 ans. »



Ni Air Canada ni Transat n'ont donné davantage de précision sur le projet. Il doit encore passer une étape de due diligence et obtenir l'accord des actionnaires des deux groupes et de Transports Canada, ce qui n'est pas acquis d'avance car l'intégration d'Air Transat renforcera la position dominante d'Air Canada sur le secteur transatlantique.



Cette annonce intervient deux semaines après que Transat a révélé être en négociations avec plusieurs parties intéressées pour racheter le groupe. Celui-ci vient de lancer un plan stratégique destiné à renforcer ses activités existantes et à s'installer sur l'activité hôtelière (ce qui doit compenser la saisonnalité de certaines de ses autres activités). Il est surtout en train de renouveler sa flotte afin de la rendre plus efficace et plus confortable. Air Transat prévoit d'intégrer une quinzaine d'A321neo (dont des LR), notamment pour remplacer ses A310 d'ici 2020. Cinq d'entre eux sont déjà en service. Les Boeing 737 doivent également quitter la flotte d'ici 2022. Air Canada s'engage donc à investir dans une société qui a déjà entamé son processus de modernisation. La question se pose toutefois de savoir quelle marque, d'Air Transat ou de Rouge, subsistera sur l'activité des vols loisirs en cas de finalisation de la transaction.



Air Canada souligne qu'elle dispose des fonds nécessaires pour mener à bien la transaction. Elle vient d'ailleurs de publier un bilan exceptionnel sur le premier trimestre de 2019, après un exercice 2018 en retrait par rapport à 2017 mais largement positif. Le groupe Transat quant à lui a préservé son chiffre d'affaires au niveau de 2017 mais a tout juste réussi à rester bénéficiaire.

Le projet de rapprochement est également officialisé quelques jours après que WestJet a conclu un accord définitif avec le fonds d'investissements Onex, qui organise l'acquisition de la compagnie de Calgary pour un montant de 5 milliards de dollars (avec les dettes).