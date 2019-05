Washington suspend tous les vols entre les Etats-Unis et le Venezuela

Les autorités américaines ont annoncé mercredi la suspension des liaisons aériennes américaines et étrangères entre les Etats-Unis et le Venezuela, estimant que les conditions de sécurité n'étaient plus réunies pour les passagers, les avions et leurs équipages. Le secrétaire chargé de la sécurité nationale a pris cette décision "sur la base de l'évaluation des conditions de sécurité actuelles au Venezuela, et le secrétaire d'Etat (Mike Pompeo) a donné son aval", selon l'ordonnance publiée par le département du transport. Le ministère ajoute que cela complète l'ordonnance publiée le 1er mai qui interdisaient le survol en-deçà de 26.000 pieds (7.900 mètres) du territoire vénézuélien également pour des questions de sûreté et de sécurité. La compagnie aérienne American Airlines avait déjà annoncé le 28 mars avoir suspendu indéfiniment ses vols vers et en provenance du Venezuela après avoir imposé une suspension temporaire similaire à la mi-mars, en raison des risques pour la sécurité que fait peser la crise institutionnelle dans le pays. American Airlines assurait habituellement trois vols quotidiens depuis Miami vers le Venezuela, dont deux à destination de Caracas.