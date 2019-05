Les syndicats d'Air France dénoncent les réductions d'effectifs

Un projet "sans perspective pour le court courrier", qui recourt aux "salariés comme variable d'ajustement": l'Unsa et la CGT Air France ont protesté mardi contre les réductions d'effectifs au lendemain de la présentation d'un plan pouvant aller jusqu'à 465 départs volontaires. "L'Unsa ne peut se satisfaire d'un énième plan de départ volontaire sans perspective pour le court courrier et de trop nombreuses questions sans réponse", critique le quatrième syndicat représentatif d'Air France dans un communiqué. "Il est temps qu'Air France mette en oeuvre une autre politique sociale, l'attrition ne peut être l'unique réponse." "Encore et toujours les salariés comme variable d'ajustement!", s'indigne de son côté la CGT-Air France dans un tract titré "De Janaillac à Smith, les mêmes méthodes". Le plan de départ volontaire sur le réseau court courrier en France annoncé lundi est la première annonce délicate du Canadien Benjamin Smith depuis son arrivée aux commandes d'Air France en septembre après des mois de conflit social et 15 jours de grève entre février et mai qui avaient conduit son prédécesseur Jean-Marc Janaillac vers la sortie. Depuis huit mois, le nouveau PDG du groupe s'est attelé à pacifier les relations entre direction et syndicats, signant en octobre un premier accord inter-catégoriel comprenant une hausse générale des salaires rétroactive de 2% à compter du 1er janvier 2018, puis une autre revalorisation de 2% à partir du 1er janvier 2019. Avant de conclure une série d'accords avec les hôtesses et stewards, le personnel au sol, et les pilotes en début d'année.