La connectivité progresse sur la flotte d'A320 d'Air France

Après plusieurs années passées à faire des tests et à attendre que la technologie soit mature, Air France est résolument engagée dans son programme d'installation d'une connectivité sur l'intégralité de sa flotte. L'arrivée des premiers Boeing 787 a donné le la et lancé l'installation sur la flotte long-courrier (777-300ER et A330 à l'occasion du programme de réaménagement des cabines) mais la flotte moyen-courrier n'est pas en reste. En octobre dernier, la compagnie française a conclu un accord avec Global Eagle et Orange Business Services pour déployer une solution en bande Ku sur 113 appareils de la famille A320. Depuis, les installations vont bon train.



Le projet a été lancé en 2017 avec le lancement d'un appel d'offres consécutif à...